Цей поєдинок був знаковим для голкіпера нідерландців Андре Онана – він був першим для нього на клубному рівні після 10-місячної дискваліфікації. Серйозно втручатись у гру голкіперу довелось ще в першому таймі. Бешикташ мав кілька моментів, а на 22-й хвилині ще й заробив пенальті. До позначки підійшов Геззаль і впевнено реалізував його.

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Аякс, який до цього матчу підходив у статусі лідера, точно не очікував на такий розвиток подій. "Божі сини" пішли в атаку, та нічого серйозного до перерви не створили. Під час 15-хвилинної паузи Ерік Тен Хаг, схоже, усвідомив свою помилку, і все ж випустив на другий тайм Себастьяна Аллє, найкращого бомбардира команди в поточному сезоні ЛЧ.

Вже за 8 хвилин після появи на полі француз зрівняв ситуацію на табло, а ще за кілька миттєвостей і взагалі оформив дубль. Гюнок і втретє виймав м'яча з власних воріт після удару Аллє, але цей гол скасували через положення поза грою.

Аякс переміг із рахунком 2:1, набрав 15 залікових балів та гарантував собі першу сходинку у групі С Ліги чемпіонів. Бешикташ же з нулем пунктів після п'яти турів розташувався на дні квартету та вже втратив будь-які шанси на єврокубкову весну.

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