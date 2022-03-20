Аякс зумів переграти Фейєнорд у класичному нідерландському дербі в 27 турі Ередивізі. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Нідерландів 2021/22, 27-й тур

Аякс – Фейєнорд – 3:2

Голи: Аллє, 24, Тадіч, 78, Антоні, 86 – Сіністерра, 8, Тіль, 28

Вилучення: Антоні, 90+3 (Аякс)

Фейєнорд створив чимало проблем Аяксу в першому таймі та пішов на перерву, лідируючи в рахунку – на голи Сіністерри та Тіля результативно відповів Аллє. У другому таймі амстердамці не могли відігратись аж до 78 хвилини, коли рахунок зрівняв Тадіч. А Антоні з пасу Тальяфіко приніс перемогу Аяксу, а у компенсований час примудрився отримати вилучення.

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Окремо слід відзначити курйозну ситуацію на фан-секторі аяксидів. Фанати влаштували піротехнічне шоу та примудрились спалити власний банер. На щастя, обійшлось без жертв.

Додамо, що Аякс з 66 пунктами залишився першим, випереджаючи ПСВ на 2 очки. Фейєнорд же третій з 55 балами в активі.

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