Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між амстердамським Аяксом і туринським Ювентусом.

Аякс – Ювентус

10 квітня, 22:00. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Амстердамський Аякс після проходу мадридського Реала готується зняти ще один скальп гранда. Та цього разу на Йохан Кройф Арену завітає не кризовий топ-клуб, а без п'яти хвилин чемпіон Італії з амбіціями зламати неприємну, понад 20-річну традицію невдач у Лізі чемпіонів. Ювентус є безумовним фаворитом протистояння, натомість Аяксу знову дісталася роль андердога.

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Та зараз жодної недооцінки амстердамців бути не може. Підопічні Еріка Тен Хага на легендарному Сантьяго Бернабеу вже продемонстрували, що роблять із тими, хто збирається перемогти їх однією лівою. Та на біду Аякса Ювентус Массіміліано Аллегрі чи не найменше схожий на команду, яка може недооцінити суперника. А тут ще й Кріштіану Роналду повернувся після травми, отриманої у поєдинку за збірну Португалії.

Шанси "аяксидів" на фоні цих факторів виглядають не надто привабливо. Проте, нідерландці мають що протиставити класу "Старої синьйори". Це не тільки запал і максималізм молоді (Онана, Де Лігт, де Йонг, Нерес), яка збирається посунути з п'єдесталу своїх вчорашніх кумирів, а й досвідчені хлопці, які не сповна розкрилися у попередніх клубах (Блінд, Тадіч, навіть Хунтелаар). Зайвої пікантності додає і те, що одним із найбільших талантів амстердамців Маттейсом Де Лігтом нібито активно цікавиться Ювентус. Принаймні, його агент – одіозний Міно Райола – здається, готовий хоч завтра влаштувати переїзд 19-річного центрбека до столиці П'ємонту.

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Що б не трапилося з талановитим оборонцем у літнє трансферне вікно, та у вечір середи його чекатиме нелегке випробування. Де Лігту разом із партнерами по лінії захисту потрібно буде зупинити не просто топ-форварда, володаря 5-ти "Золотих м'ячів", а гравця-машини, який здатен самотужки вирішити долю протистояння – у двобої з Атлетіко Роналду це вже довів. Нелегке випробування буде й для дуету центральних оборонців Юве, але "б'янконері" неодноразово залишали навіть без натяку на моменти й потужніші атакувальні лінії. Саме від переможців цих дуелей і залежить доля протистояння команд.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Травмовані: Банде – К'єлліні, Касерес, Джан

Під питанням: Перін, Барцальї, Дуглас Коста, Роналду (всі – Ювентус)

Дискваліфікація: Мазрауї (Аякс)

Орієнтовні склади

Аякс: Онана – Велтман, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Шьоне, ван де Беєк, де Йонг – Зієш, Тадіч, Нерес

Ювентус: Щенсни – Де Шільйо, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Матюйді – Бернардескі, Манджукіч, Роналду