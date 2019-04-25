Аякс встановив неймовірний рекорд результативності за один сезон

Амстердамський Аякс у матчі 32 туру Ередивізі проти Вітесса (4:2) встановив фантастичний рекорд результативності протягом одного сезону.

У 32 турі чемпіонату Нідерландів Аякс вдома здолав Вітесс з рахунком 4:2. Таким чином, амстердамці стали новим автором рекорду результативності.

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"Годензонен" забили 160 голів протягом одного сезону в усіх турнірах, що раніше не вдавалось жодній команді. Півзахисник Душан Тадіч виконав 55 результативних дій (34 голи та 21 асист).

Наразі підопічні Еріка тен Хага лідирують у турнірній таблиці внутрішньої першості, набравши 80 очок, також команда пробилась до півфіналу Ліги чемпіонів вперше з сезону 1996/97.