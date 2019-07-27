Аякс впевнено переміг ПСВ та здобув Суперкубок Нідерландів

Відбувся поєдинок за Суперкубок Нідерландів, де Аякс приймав ПСВ.

Суперкубок Нідерландів

Аякс – ПСВ – 2:0

Голи: Дольберг, 1, Блінд, 53

Мален фантастичним ударом забезпечив камбек ПСВ у матчі Ліги чемпіонів

Відбувся поєдинок за Суперкубок Нідерландів, де зустрілись Аякс та ПСВ. Амстердамський клуб вийшов вперед вже на 35-ій секунді гри. Голом відзначився Каспер Дольберг.

У другій половині зустрічі затяжна атака півфіналіста Ліги чемпіонів закінчилась дальнім пострілом Дейлі Блінда, який зробив рахунок 2:0. Відтак, Аякс впевнено здобуває перший трофей у новому сезоні.