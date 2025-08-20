Аякс наблизився до продажу свого вихованця Браяна Броббі. Як повідомляє De Telegraaf, амстердамський клуб досяг принципової домовленості з Ренном щодо трансферу за 25 мільйонів євро. Угода також включає бонуси та відсоток від подальшого перепродажу.

Тепер вирішальне слово залишається за самим футболістом – 23-річний нападник має обрати, чи готовий він переїхати до Ліги 1. Водночас Броббі продовжує привертати інтерес із Бундесліги та Серії А, тож гравець може відкласти рішення до пізнішого етапу трансферного вікна.

Броббі повернувся в Аякс у 2022 році з РБ Лейпциг за 16 мільйонів євро після невдалого німецького відрядження. Його контракт із клубом чинний до 2027 року. Минулого сезону форвард провів 44 матчі у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 6 асистами.

Продаж Броббі дозволить Аяксу розв’язати фінансові труднощі та вийти на ринок за підсиленням півзахисту. Раніше клуб націлювався на Тайлера Мортона з Ліверпуля, але через брак ресурсів втратив цього футболіста. Обговорювався навіть камбек Едсона Альвареса, проте зарплата гравця у Вест Хемі зробила цю ідею нереальною.

