Аякс вилучив клаусулу з контракту Зієша

Амстердамський Аякс ускладнив зацікавленим клубам потенційний трансфер вінгера Хакіма Зієша.

Нідерландський гранд зумів домовитися з представниками марокканця про вилучення пункту з опцією викупу з нового контракту. Про це повідомляє De Telegraaf.

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Зієш нещодавно підписав нову угоду з амстердамцями. Термін дії контракту – 3 роки. Тепер зацікавлені в підписанні вінгера клуби змушені будуть заплатити значно більше, ніж 26 млн євро. Саме така сума була зазначена клаусулою у попередній угоді Зієша з Аяксом. Натомість ринкова вартість атакувального гравця, за даними порталу Transfermarkt, складає 40 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні Хакім Зієш провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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