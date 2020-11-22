Амстердамці без проблем розібралися з Хераклесом (5:0) та продовжують лідирувати в чемпіонаті Нідерландів. Розкішним забитим м'ячем відзначився Давід Нерес.

Чемпіонат Нідерландів, 9 тур

Аякс – Хераклес – 5:0

Голи: Траоре, 6, Нерес, 29, Лабіад, 36, 77, Тадіч, 57

Окрасою поєдинку став гол Давіда Нереса, забитий в середині першого тайму. Бразилець гарматним ударом у дотик з-за меж штрафного майданчика ледь не порвав сітку воріт на Амстердам-Арені. Рахунок став 2:0, а згодом аяксиди відвантажили андердогу ще 3 м'ячі. У підсумку, 5:0.

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Аякс у 9-ти турах Ередивізі забив у ворота суперників 37 голів, пропустивши лише 5. Команда Еріка тен Хага набрала 24 очки з 27-ми можливих і очолює турнірну таблицю.

Аякс – Хераклес: відео голів та огляд матчу