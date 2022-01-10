Аякс хоче отримати за свого вінгера Давіда Нереса більшу суму, ніж ту, яку запропонували "гірники".

Шахтар запропонував 15 млн євро за Нереса, проте Аякс відповів відмовою, стверджує UOL Esporte. Втім, надії "гірників" підписати бразильця залишаються реальними.

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Зазначається, що амстердамці хочуть виручити за вінгера не менше 20 млн євро, хоча Нерес перестав регулярно потрапляти до складу команди. До того ж, Аякс має намір продати гравця у поточне трансферне вікно.

Додамо, що Давід зіграв у 22 матчах за амстердамців у всіх змаганнях, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

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