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Аякс продовжив контракт з вінгером, якого хотіли придбати ПСЖ та Манчестер Юнайтед

21:16 38 Читать на русском
Аякс продовжив контракт з вінгером, якого хотіли придбати ПСЖ та Манчестер Юнайтед
Давід Нерес / Соцмережі

Вінгер Аякса Давід Нерес залишиться у команді на наступні 4 роки.

Бразильський вінгер Давід Нерес поставив свій підпис під новим контрактом з Аяксом. Угода розрахована на 4 роки, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

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Нагадаємо, Нерес перейшов у Аякс на початку 2017 року. Зауважимо, що бразильцем цікавився ПСЖ, а Манчестер Юнайтед навіть робив пропозицію нідерландцям щодо трансферу вінгера.

Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Аяксу щодо Нереса

Зауважимо, що у минулому сезоні Нерес зіграв за Аякс 50 поєдинків в усіх турнірах, в активі вінгера 12 голів та 15 результативних передач.

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Теги
Аякс Аякс Нідерланди Давід Нерес Давід Нерес
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