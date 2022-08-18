Аякс продав Торіно центрального захисника Перра Схюрса, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони домовилися про компенсацію в розмірі 9 мільйонів євро, ще 2 млн можуть поїхати в Амстердам у вигляді бонусів.

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Схюрс виступатиме за Торіно під 3 номером. В Італії його бачать заміною Бремеру, який перейшов у Ювентус. Термін контракту Торіно не розголошує.

22-річний центральний захисник відіграв за Аякс 92 матчі, має досвід виступів у Лізі чемпіонів. Амстердамці придбали його 4 роки тому за два мільйони.