Аякс презентував новий комплект форми на наступний сезон

Нинішній сезон чемпіонату Нідерландів достроково завершений, а тому клуби можуть спокійно готуватись до наступного розіграшу.

Аякс на своєму офіційному сайті презентував нову гостьову форму для сезону 2020/21.

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Екіпірування розроблене в блакитних кольорах зі стильним орнаментом. Традиційно, амстердамці виготовили нову форму спільно з відомим брендом Adidas.

Нагадаємо, Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) вирішив достроково завершити внутршній чемпіонат без визначення переможця, хоча на момент зупинки змагань Аякс лідирував у турнірній таблиці.

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