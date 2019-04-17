"Аякс повинен був вигравати Ювентус з рахунком 4:1", – ван де Беєк зухвало прокоментував перемогу

Хавбек Аякса Донні ван де Беєк прокоментував сенсаційну перемогу над Ювентусом у Лізі чемпіонів.

"Я був впевнений, що я не в офсайді. Там був Маттія Де Шільйо, тому я знав, що офсайду не було. Всі збожеволіли. Аякс в півфіналі! Якби ми сказали про це на початку сезону, люди б посміялися над нами.

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Це фантастичний результат для всієї Голландії. Ніхто з нас не забуде цей вечір. Аякс був кращим за суперника і в першому таймі, а після перерви ми були вже набагато кращими.

Думаю, ми повинні були вигравати з рахунком 4:1. При 2:1 я вже почав думати про півфінал, намагаючись не отримати картку", – цитує ван де Беєка Football Italia.

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