Амстердамський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 19-річного нападника на правах оренди до кінця нинішнього сезону.

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Зауважимо, що Броббі пройшов через систему Аякса, але минулої весни зі скандалом вирішив покинути клуб. Форвард та його агент Міно Райола відмовилися підписувати новий контракт і вже у березні підписали попердню угоду з РБ Лейпциг. Фани амстердамців пообіцяли, що не пробачать цю зраду.

Юліан Нагельсманн, який на той момент ще очолював "биків", видав чималі аванси габаритному нападнику, порівнявши його з Ромелу Лукаку. Однак фахівець влітку пішов у Баварію, а Броббі "розчинився" у РБ Лейпциг. За півсезону нідерландець зіграв 250 хвилин у 14-ти матчах – жодного забитого м'яча та три асисти.

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