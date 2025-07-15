Офіційний сайт Аякса повідомив про підписання Рауля Моро. За 22-річного футболіста молодіжної збірної Іспанії амстердамці виклали, згідно з даними порталу Transfermarkt, 11 мільйонів євро, а сам гравець уклав 5-річну угоду.

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"Я чекав цього дня, і ось він нарешті настав. Я приєднуюся до клубу з багатою історією. Великого клубу, відомого в Європі. Такий великий і важливий крок у моїй кар'єрі трохи мене хвилює. Здавалося, я приїду в січні. В силу футбольних обставин тоді це не могло статися. Але клуб показав мені, що має намір мене сюди запросити. Це було важливо для мене", – зазначив вінгер, трансфер якого в Аякс взимку зірвався через травму.

У минулому сезоні Моро відіграв за Вальядолід 33 матчі в рамках Ла Ліги, відзначившись 4 голами. Команда достроково покинула елітний дивізіон.