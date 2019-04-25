toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аякс "покарав" новачка команди – Овермарс і ван дер Сар змусили поважати велич клубу

12:02 576 Читать на русском
Аякс "покарав" новачка команди – Овермарс і ван дер Сар змусили поважати велич клубу
Новачок Аякса та ван дер Сар / ФК Аякс

Аякс влаштував "курс молодого бійця" новачку команди К'єлу Схерпену.

Вчора Аякс оголосив про підписання контракту з 19-річним голкіпером Еммена К'єлом Схерпеном. Воротар підписав 4-річний контракт і приєднається до команди влітку цього року.

Аякс встановив черговий рекорд серед нідерландських команд

Новачок команди вже був "покараний" у жартівливій формі. Виконавчий директор амстердамців Едвін ван дер Саар та спортивний директор клубу Марк Овермарс змусили новачка списувати аркуші паперу реченням "Аякс – найкращий клуб в Нідерландах".

Справа в тому, що раніше у соцмережах Схерпен публікував низку дописів головний сенс яких зводився до того, що Фейєнорд кращий клуб, ніж Аякс.

А, як відомо, клуб із Роттердаму та амстердамці принципові суперники. Ультрас аяксидів навіть виступали проти цього переходу, вказуючи на симпатію голкіпера до суперника.

"Ми – український Аякс". Герой Інгульця – про сенсаційний вихід у фінал Кубка України і побоїще фанатів Зорі

Теги
Еммен Марк Овермарс К'єл Схерпен К'єл Схерпен Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар Аякс Аякс Фейєнорд Фейєнорд Нідерланди Трансфери Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
11
хв
Волинь
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук