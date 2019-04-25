Аякс "покарав" новачка команди – Овермарс і ван дер Сар змусили поважати велич клубу

Аякс влаштував "курс молодого бійця" новачку команди К'єлу Схерпену.

Вчора Аякс оголосив про підписання контракту з 19-річним голкіпером Еммена К'єлом Схерпеном. Воротар підписав 4-річний контракт і приєднається до команди влітку цього року.

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Новачок команди вже був "покараний" у жартівливій формі. Виконавчий директор амстердамців Едвін ван дер Саар та спортивний директор клубу Марк Овермарс змусили новачка списувати аркуші паперу реченням "Аякс – найкращий клуб в Нідерландах".

Справа в тому, що раніше у соцмережах Схерпен публікував низку дописів головний сенс яких зводився до того, що Фейєнорд кращий клуб, ніж Аякс.

А, як відомо, клуб із Роттердаму та амстердамці принципові суперники. Ультрас аяксидів навіть виступали проти цього переходу, вказуючи на симпатію голкіпера до суперника.

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