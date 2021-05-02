Спортивний директор Аякса Марк Овермарс лаконічно прокоментував майбутнє голкіпера у складі чемпіона Нідерландів.

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"Думаю, вкрай імовірно те, що він покине команду влітку", – зазначив Овермарс у коментарі NOS. Цікаво, що раніше Аякс мав намір втримати зіркового голкіпера, який отримав дискваліфікацію до лютого 2022-го через провалений допінг-тест.

Додамо, що Онана користувався неабияким попитом перед допінг-скандалом – на голкіпера полювали Мілан, Челсі, Барселона і Борусія Д. Аякс оцінював свого лідера у 25 млн євро.

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