Аякс підписав найкращого бомбардира Фейєнорда
19 липня 19:22 - Читать на русском
Півзахисник Стівен Бергейс переїхав в Амстердам.
Аякс підсилив атакувальну лінію досвідченим гравцем Стівеном Бергейсом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Тадіч продовжив контракт із Аяксом – ним марив Мілан
29-річний півзахисник підписав контракт з амстердамським клубом до літа 2025-го. У минулому сезоні Стівен зумів стати одночасно найкращим бомбардиром та асистентом Фейєнорда, відзначившись 21 голом та 16 результативними передачами.
За інформацією transfermarkt, Аякс заплатив за новачка 5,5 млн євро.
Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter