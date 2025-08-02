Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Оскара Глуха. Він поставив підпис під п'ятирічним контрактом – до 30 червня 2030 року і виступатиме під десятим номером. Сума трансферу склала 14,75 мільйонів євро, проте з урахуванням бонусів може зрости до 17,25 мільйонів євро.

Судаков очолив рейтинг найдорожчих хавбеків поза топ-5 ліг світу

У послугах гравця була зацікавлена Рома, але амстердамці обійшли римлян.

У лютому Міжнародний центр спортивних досліджень CIES оприлюднив рейтинг найдорожчих хавбеків поза топ-5 ліг світу, і Глух посів у ньому шосте місце (на першому рядку опинився Георгій Судаков).

Нагадаємо, що в минулому сезоні РБ Зальцбург з Глухом у складі зупинив київське Динамо за крок від виходу в основний етап Ліги чемпіонів (рахунок у протистоянні – 1:3 на користь австрійців), опустивши підопічних Олександра Шовковського в Лігу Європи.

Ліга чемпіонів: екс-гравець Шахтаря приніс Карабаху перемогу, кривдник Динамо розбив Бранн у першому матчі