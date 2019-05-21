Аякс оголосив про підписання центрального захисника Мартінеса

Захисник аргентинського Дефенса і Хустісія Лісандро Мартінес з 1 липня стане гравцем Аякса.

Контракт із Мартінесом підписаний до 30 червня 2023 року, з можливістю продовження ще на рік передає офіційний сайт команди.

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21-річний Мартінес є універсальним захисником, і може діяти на різних позиціях в обороні. В Аргентині Лісандро виступав за Ньюеллс Олд Бойз (1 матч, 0 голів) і Дефенса і Хустісія (58 матчів, 3 забиті голи). У нинішньому році Мартінес також дебютував у національній збірній Аргентини.

Мартінес став уже четвертим літнім новачком Аякса. Раніше були підписані контракти з Разваном Маріном, Кіка Пієрі та К'єллою Шерпеном.

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