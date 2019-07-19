Аякс офіційно знайшов заміну Де Лігту – захисник у 21 рік вже зіграв 28 матчів за збірну

Аякс підпише Едсона Альвареса на заміну Маттейсу Де Лігту, який перейшов у Ювентус.

Клуб з Амстердаму домовився з мексиканською Амерікою про перехід 21-річного центрального захисника Едсона Альвареса, повідомляє офіційний сайт Аякса.

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Оборонцю залишилось лише прибути в Амстердам для проходження медичних тестів та підписання угоди. Зазначається, що контракт буде розрахований на 5 років.

До слова, в активі 21-річного Альвареса вже 28 поєдинків у складі збірної Мексики. А у минулому сезоні центрбек провів за Амеріку 46 поєдинків в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав асист.

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