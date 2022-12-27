Сторони домовилися про достроковий розрив контракту, інформує офіційний сайт клубу. Угода закінчувалася лише влітку, але 32-річний захисник попросив відпустити його зараз через нестачу ігрової практики у команді Альфреда Схрьодера.

ПСВ провернув рекордний трансфер в історії – Гакпо переходить у Ліверпуль, Циганков як одна з потенційних замін

Блінд приєднався до академії Аякса ще в 1998 році, коли йому було лише 8. Син легендарного Данні Блінда виправдав надії батька і в 2008 році сам дебютував за дорослу команду амстердамців. Загалом Дейлі відіграв у складі рідного клубу 333 матчі, здобув 11 трофеїв. Універсал на зорі кар'єри встиг пограти півроку в оренді за Гронінген і ще 4 роки віддав Манчестер Юнайтед (2014-2018), з яким здобув 4 титули.

Кар'єра Блінда могла завершитися у серпні 2020 року. Захисник пережив зупинку серця прямо під час спарингу Аякса, але оговтався і продовжив виступи на топ-рівні з вживленим кардіостимулятором. Амстердамський клуб обіцяє організувати прощальний поєдинок для оборонця, який явно претендує на статус легенди.

December 27, 2022: Thanks for everything, @BlindDaley!



333 matches

13 goals

7 x Eredivisie Champion

2 x KNVB Cup

2 x Johan Cruijff Shield⁰

1 x Ajax Player of the Year in 2013

1 x Eredivisie Player of the Year in 2014 pic.twitter.com/wHirzlUnnZ — AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022

Миколенко і Клопп проти Гвардіоли, Мессі в Парижі, Де Дзербі на шляху Зінченка, дербі Барси – що дивитися до Нового року