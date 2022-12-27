Аякс офіційно розірвав контракт з Бліндом – 333 матчі, 11 трофеїв і зупинка серця за 20 років разом
Красива історія виступів Дейлі Блінда за Аякс отримала дуже прозаїчне завершення.
Сторони домовилися про достроковий розрив контракту, інформує офіційний сайт клубу. Угода закінчувалася лише влітку, але 32-річний захисник попросив відпустити його зараз через нестачу ігрової практики у команді Альфреда Схрьодера.
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Блінд приєднався до академії Аякса ще в 1998 році, коли йому було лише 8. Син легендарного Данні Блінда виправдав надії батька і в 2008 році сам дебютував за дорослу команду амстердамців. Загалом Дейлі відіграв у складі рідного клубу 333 матчі, здобув 11 трофеїв. Універсал на зорі кар'єри встиг пограти півроку в оренді за Гронінген і ще 4 роки віддав Манчестер Юнайтед (2014-2018), з яким здобув 4 титули.
Кар'єра Блінда могла завершитися у серпні 2020 року. Захисник пережив зупинку серця прямо під час спарингу Аякса, але оговтався і продовжив виступи на топ-рівні з вживленим кардіостимулятором. Амстердамський клуб обіцяє організувати прощальний поєдинок для оборонця, який явно претендує на статус легенди.
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