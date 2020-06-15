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Аякс офіційно продовжив контракт з 36-річним Хунтелааром

20:34 113 Читать на русском
Аякс офіційно продовжив контракт з 36-річним Хунтелааром
Клас-Ян Хунтелаар / Фото ФК Аякс

Легенда Аякса Клас-Ян Хунтелаар продовжить захищати кольори амстердамського клубу.

Клас-Ян Хунтелаар підписав новий контракт з Аяксом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода про співпрацю з форвардом розрахована на 1 рік. Нагадаємо, 36-річний гравець захищає кольори амстердамців з 2017-го. Раніше він виступав за Аякс у 2006-2008 роках.

У достроково завершеному сезоні чемпіонату Нідерландів Хунтелаар провів 18 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

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Теги
Клас-Ян Хунтелаар Клас-Ян Хунтелаар Аякс Аякс Нідерланди
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