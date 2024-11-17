Амстердамці всупереч усім сучасним тенденціям у дизайні вирішили повернути історичний логотип, який Аякс використовував з 1928-го по 1991 рік. Це станеться з початку сезону 2025/26, інформує прес-служба клубу.

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"18 березня Аякс святкуватиме своє 125-річчя. Урочисті події включатимуть оголошення про повернення класичного логотипа. Ми знаємо, що більшість наших уболівальників плекали це бажання роками, і ми відчули, що наше 125-річчя – ідеальний момент, щоб повернути класичний логотип нашим фанам і собі.Крім того, історія показала, що ми досягаємо найкращих результатів, коли залишаємося вірними ДНК Аякса", – зазначив генеральний директор клубу Менно Гілен.

До слова, із цим зображенням на футболці амстердамська команда чотири рази грала у фіналі Кубка європейських чемпіонів, вигравши три з них. У наразі чинного лого Аякса по одній перемозі й поразці в фіналі Ліги чемпіонів.

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