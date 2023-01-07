Вільяреал та Аякс узгодили трансфер Херонімо Рульї, який підписав з амстердамцями повноцінний контракт на 3,5 сезони.

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За перехід аргентинця заплатили 8 мільйонів євро. Сума може зрости до 10 млн завдяки бонусам. Також Аякс матиме право автоматично продовжити контракт досвідченого голкіпера ще на один додатковий сезон, повідомляє прес-служба клубу.

До слова, Херонімо Рульї у складі збірної Аргентини їздив на ЧС-2022. У Катарі голкіпер не зіграв жодної хвилини, але свою медаль чемпіона світу отримав заслужено. Лео Мессі зізнавався, що саме Рульї допомагав йому підготуватися до пенальті проти голкіперів інших збірних.

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