Аякс не може знайти нового тренера – віце-чемпіон світу і ще двоє наставників відмовилися
Златко Даліч, який очолює збірну Хорватії, відмовився йти у клубний футбол на запрошення Аякса.
Нещодавно Аякс попрощався з Альфредом Схрьодером, під керівництвом якого не зміг виграти останні 6 матчів та скотився на 5 місце чемпіонату Нідерландів. Одним із варіантів заміни став 56-річний Златко Даліч.
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Керівництво амстердамців контактувало з тренером щодо його можливого призначення, однак отримало відмову. Даліч наразі не розглядає варіант із відходом зі збірної Хорватії, повідомляє Voetbal Zone з посиланням на Telegraaf.
Цікаво, що це не перша невдача Аякса у пошуках нового тренера. Трохи раніше нідерландському гранду відмовили ще двоє наставників, імена яких не уточнюються.
Нагадаємо, Даліч очолює збірну Хорватії з 2017 року. За цей час тренер двічі привів команду до медалей чемпіонатів світу – фінал-2018 і третє місце-2022. Його контракт розрахований до завершення фінальної частини Євро-2024.
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