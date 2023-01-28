Златко Даліч, який очолює збірну Хорватії, відмовився йти у клубний футбол на запрошення Аякса.

Нещодавно Аякс попрощався з Альфредом Схрьодером, під керівництвом якого не зміг виграти останні 6 матчів та скотився на 5 місце чемпіонату Нідерландів. Одним із варіантів заміни став 56-річний Златко Даліч.

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Керівництво амстердамців контактувало з тренером щодо його можливого призначення, однак отримало відмову. Даліч наразі не розглядає варіант із відходом зі збірної Хорватії, повідомляє Voetbal Zone з посиланням на Telegraaf.

Цікаво, що це не перша невдача Аякса у пошуках нового тренера. Трохи раніше нідерландському гранду відмовили ще двоє наставників, імена яких не уточнюються.

Нагадаємо, Даліч очолює збірну Хорватії з 2017 року. За цей час тренер двічі привів команду до медалей чемпіонатів світу – фінал-2018 і третє місце-2022. Його контракт розрахований до завершення фінальної частини Євро-2024.

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