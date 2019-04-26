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Аякс може втратити влітку ще одного гравця – за таланта позмагаються ПСЖ та Мілан

14:12 151 Читать на русском
Аякс може втратити влітку ще одного гравця – за таланта позмагаються ПСЖ та Мілан
Донні ван де Беек (ліворуч) / Фото vi.nl

Попит на молодих талантів Аякса росте з кожним днем.

ПСЖ серйозно зацікавлений в послугах хавбека Аякса Донні ван де Беека, повідомляє L'Equipe.

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Нідерландський клуб добре розуміє, що його гравці зараз дуже популярні серед європейських грандів, тому виставив відповідний цінник на 22-річного гравця – 60 млн євро.

Конкуренцію ПСЖ в полюванні на Донні складе Мілан.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів ван де Беек провів 32 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 11-ма асистами.

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Теги
Мілан Мілан Аякс Аякс ПСЖ ПСЖ Нідерланди Трансфери Донні ван де Беек Донні ван де Беек
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