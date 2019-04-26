Аякс може втратити влітку ще одного гравця – за таланта позмагаються ПСЖ та Мілан

Попит на молодих талантів Аякса росте з кожним днем.

ПСЖ серйозно зацікавлений в послугах хавбека Аякса Донні ван де Беека, повідомляє L'Equipe.

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Нідерландський клуб добре розуміє, що його гравці зараз дуже популярні серед європейських грандів, тому виставив відповідний цінник на 22-річного гравця – 60 млн євро.

Конкуренцію ПСЖ в полюванні на Донні складе Мілан.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів ван де Беек провів 32 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 11-ма асистами.

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