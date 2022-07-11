Український коментатор Віктор Вацко повідомив, що один з українських воротарів може опинитись в амстердамському Аяксі.

"Воротарське питання у Аяксі дуже актуальне. Як повідомляють наші друзі в Амстердамі, Аякс думає вирішити це питання з допомогою голкіпера з України. Без конкретики. Просто моніторимо", – розповів Вацко у програмі Вацко On Air.

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Зазначимо, що Аякс розпрощався з Андре Онана, який покинув клуб на правах вільного агента. Тепер у амстердамців залишились Джей Гортер (22 роки), Ремко Пасваар (38 роки) та Мартен Стекеленбург (39 років). Останні двоє, окрім свого поважного віку, ще й травмовані.

Нагадаємо, в минулому сезоні Аякс вдруге поспіль став чемпіоном Нідерландів, оформивши загалом уже 36-й тріумф у Ередивізі.

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