У 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль на виїзді мінімально здолав Аякс. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аякс стартував у новому сезоні групового раунду Ліги чемпіонів з поразки. Долю матчу проти Ліверпуля вирішив єдиний влучний постріл... амстердамців. На 35-й хвилині після удару Мане Тальяфіко намагався вибити м'яч і зрізав його у власні ворота. Підопічні Еріка Тен Хага створили достатньо можливостей аби відігратись, однак фортуна було цього разу не на їхньому боці.

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Таким чином, мерсисайдці набрали три очки й разом з Аталантою, яка розтрощила Мідтюлланд, очолили групу D. Нідерландці і данцы замикають квартет з нулем залікових балів.

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