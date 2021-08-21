Нідерландський гранд слідом за рештою європейських топ-клубів завершив оновлення "гардеробу" у літнє міжсезоння.

Аякс у співпраці з німецьким технічним брендом Adidas розробив третій комплект екіпірування на сезон 2021/22, повідомляє прес-служба клубу.

Ювентус презентував оригінальну третю форму – незвичний дизайн у яскравих кольорах

Форма вийшла особливою. Вона присвячена музиканту Бобу Марлі. На футболках чорного кольору нанесені полоси фірмових барв ямайської легенди – зелена, жовта і червона. На спині ж зображені три птахи, які символізують пісню Three Little Birds.

Нагадаємо, сам Боб Марлі любив футбол. Вищезгадана композиція є гімном уболівальників Аякса, який регулярно включають на стадіоні "божих синів".

Кройф став мільйонером завдяки тестю: перший топ-агент в історії футболу шантажував Аякс і послав Реал під три чорти