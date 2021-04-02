Аякс хоче продовжити контракт з Онана, який майже рік не може виходити на поле
Аякс не збирається ставити хрест на голкіпері Андре Онана.
Амстердамці розпочали переговори щодо продовження контракту воротаря, повідомляє De Telegraaf.
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Чинна угода камерунця розрахована до літа 2022 року, але Аякс хоче пролонгувати до 2024-го. Не стане проблемою навіть те, що Онана дискваліфікований до лютого 2022-го через провалений допінг-тест. Клуб готовий зачекати і сподівається на вдалу апеляцію, яка могла б пом'якшити покарання.
Додамо, що Онана користувався неабияким попитом перед допінг-скандалом – на голкіпера полювали Мілан, Челсі, Барселона і Борусія Д. Аякс оцінював свого лідера у 25 млн євро.
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