Амстердамці розпочали переговори щодо продовження контракту воротаря, повідомляє De Telegraaf.

Зальцбург дізнався вердикт у допінг-скандалі з африканцями

Чинна угода камерунця розрахована до літа 2022 року, але Аякс хоче пролонгувати до 2024-го. Не стане проблемою навіть те, що Онана дискваліфікований до лютого 2022-го через провалений допінг-тест. Клуб готовий зачекати і сподівається на вдалу апеляцію, яка могла б пом'якшити покарання.

Додамо, що Онана користувався неабияким попитом перед допінг-скандалом – на голкіпера полювали Мілан, Челсі, Барселона і Борусія Д. Аякс оцінював свого лідера у 25 млн євро.

Росія отримала бан на 4 роки – як дискваліфікація від WADA впливає на Євро-2020 і ЧС-2022