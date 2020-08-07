toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН

Аякс готовий орендувати Раяна Сессеньона після катастрофи в дебютному сезоні за Тоттенхем

20:13 - Читать на русском
Аякс готовий орендувати Раяна Сессеньона після катастрофи в дебютному сезоні за Тоттенхем
Раян Сессеньон / Reuters

Хавбек Тоттенхема Раян Сессеньон може реанімувати кар'єру в чемпіонаті Нідерландів.

Аякс зацікавлений у оренді англійця на сезон 2020/21, повідомляє Guardian.

Легенда Тоттенхема офіційно приєднався до тренерського штабу Моурінью

Рік тому Тоттенхем заплатив Фулхему за Сессеньона 25 млн фунтів, але дебютний сезон Раяна вийшов провальним – всього 12 матчів у всіх турнірах, один гол та один асист. Моурінью хоче зберегти 20-річного універсала у себе, але гравець може піти в оренду для повернення колишньої форми і впевненості. Аякс готовий забезпечити Сессеньону час на полі.

Контракт молодого хавбека зі "шпорами" розрахований до літа 2025-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 23 млн фунтів.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
Джеко розкритикував Фонсеку після вильоту Роми з Ліги Європи
10:21
6284
Теги
Трансфери Тоттенхем Тоттенхем Аякс Аякс Англія Раян Раян Сессеньон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Манчестер Сіті
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?