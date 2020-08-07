Аякс готовий орендувати Раяна Сессеньона після катастрофи в дебютному сезоні за Тоттенхем

Аякс зацікавлений у оренді англійця на сезон 2020/21, повідомляє Guardian.

Легенда Тоттенхема офіційно приєднався до тренерського штабу Моурінью

Рік тому Тоттенхем заплатив Фулхему за Сессеньона 25 млн фунтів, але дебютний сезон Раяна вийшов провальним – всього 12 матчів у всіх турнірах, один гол та один асист. Моурінью хоче зберегти 20-річного універсала у себе, але гравець може піти в оренду для повернення колишньої форми і впевненості. Аякс готовий забезпечити Сессеньону час на полі.

Контракт молодого хавбека зі "шпорами" розрахований до літа 2025-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 23 млн фунтів.

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