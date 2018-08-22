Аякс – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Аякс та Динамо зіграють перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройф Арена. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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На думку букмекерів, явним фаворитом у зустрічі є Аякс. Авторитетна букмекерська контора Bwin пропонує поставити на господарів з коефіцієнтом 1.62. У той же час перемога гостей малоймовірна – коефіцієнт 6. На нічию виставлено 3.70.

Фахівці William Hill дотримуються аналогічної думки. Звитяга Аякса оцінена коефіцієнтом 1.60, тоді як виграш Динамо – 5.80, а нічия – 3.75.

Нагадаємо, в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 Динамо за сумою двох матчів пройшло чеську Славію (1:1, 2:0), а Аякс здолав бельгійський Стандард.

Матч-відповідь Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня у Києві.

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