Аякс – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Динамо на виїзді зіграє проти Аякса в рамках першого матчу раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройф Арена. Початок – о 22:00.

Аякс – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Поєдинок Аякс – Динамо дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "Футбол 2, починаючи з 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 Динамо за сумою двох матчів пройшло чеську Славію (1:1, 2:0), а Аякс здолав бельгійський Стандард.

Матч-відповідь Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня у Києві.

Аякс – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів