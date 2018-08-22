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Аякс – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

15:58 593 Читать на русском
Аякс – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів
Аякс – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Динамо на виїзді зіграє проти Аякса в рамках першого матчу раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройф Арена. Початок – о 22:00.

Аякс – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Поєдинок Аякс – Динамо дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "Футбол 2, починаючи з 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 Динамо за сумою двох матчів пройшло чеську Славію (1:1, 2:0), а Аякс здолав бельгійський Стандард.

Матч-відповідь Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня у Києві.

Аякс – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
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Динамо
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Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Динамо Динамо Аякс Аякс
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