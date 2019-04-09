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Аякс – Ювентус: туринці опублікували заявку на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Роналду в списку

20:14 161 Читать на русском
Аякс – Ювентус: туринці опублікували заявку на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Роналду в списку

Туринський Ювентус опублікував заявку на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Кріштіану Роналду серед тих, хто полетів в Амстердам.

 

Ювентус на своєму офіційному сайті опублікував заявку на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. До списку потрапив португалець Кріштіану Роналду.

Роналду відновив тренування перед матчем з Аяксом

Воротарі: Щенсни, Перін, Пінсольйо

Захисники: Де Шільйо, Алекс Сандро, Барцальї, Бонуччі, Канселу, Ругані, Спінаццола

Півзахисники: П'яніч, Хедіра, Матюйді, Бентанкур, Ніколуссі Кавілья

Нападники: Роналду, Дибала, Коста, Манджукіч, Кін, Бернардескі

Теги
Ліга чемпіонів Аякс - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Аякс Аякс
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