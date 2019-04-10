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Аякс – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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Аякс – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Аякс – Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 11.04.2019

Аякс приймає Ювентус у поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на сайті "Футбол 24".

 

Матч та онлайн-трансляція Аякс – Ювентус на "Футбол 24" стартує о 22:00 за київським часом. Ерік Тен Хаг та Массіміліано Аллегрі визначились зі стартовими складами на поєдинок.

Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду встиг відновитись після травми та вийде у стартовому складі Ювентуса.

Аякс – Ювентус: стартові склади

Аякс: Онана – Велтман, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Шьоне, ван де Беєк, де Йонг – Зієш, Тадіч, Нерес

Ювентус: Щенсни – Канселу, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Матюйді – Бернардескі, Манджукіч, Роналду

Матч-відповідь Ювентус – Аякс пройде у Турині 16 квітня. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє проти Тоттенхема або Манчестер Сіті.

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