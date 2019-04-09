Аякс – Ювентус: передматчева прес-конференція Массіміліано Аллегрі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Аякс – це сильна команда, яка вибила з турніру Реал, грала на рівних із Баварією та має техніку. Нам треба бути гострими, точними та живими, тому що я очікую відкритої гри, яка навряд чи завершиться внічию 0:0.

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У них дуже фізична команда, сильна в повітрі та дотиках, саме тут вирішуватиметься гра. Необхідно мати смиренність та здібності захищатись, тоді Аякс стає вразливим.

Якщо вони агресивні, ми маємо бути такими самими. Очікуємо відкритого простору та матчу, тоді зможемо витиснути максимум з ситуацій. Дуже добре, що ми біжимо в напрямку до їхніх воріт, особливо проти такого Аякса. Їхня тенденція – мати запал з їхньої інтенсивності, і тоді вони стають небезпечними", – цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.

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