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Аякс – Ювентус: фанати команд влаштували сутички біля стадіону, затримані 119 вболівальників гостей

21:35 269 Читать на русском
Аякс – Ювентус: фанати команд влаштували сутички біля стадіону, затримані 119 вболівальників гостей
Фанати Аякса

Перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів фанати Ювентуса та Аякса влаштували сутички.

46’ Давід Нерес
 
Кріштіану Роналду 45’
45’ Кріштіану Роналду
46’ Давід Нерес

Зіткнення фанатів відбулись безпосередньо біля Йохан Кройф Арени. Поліція Амстердама змогла заспокоїти вболівальників тільки за допомогою водометів.

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Крім того, були затримані 119 фанатів Ювентуса, повідомив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні. У них виявлено кийки, ножі та перцеві балончики.

Нагадаємо, перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом відбудеться сьогодні, 10 квітня, початок о 22:00.

Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

Теги
Аякс - Ювентус Аякс Аякс Ліга чемпіонів футбольні фанати Ювентус Ювентус
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