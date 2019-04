Аякс – Ювентус: фанати команд влаштували сутички біля стадіону, затримані 119 вболівальників гостей

Перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів фанати Ювентуса та Аякса влаштували сутички.

Зіткнення фанатів відбулись безпосередньо біля Йохан Кройф Арени. Поліція Амстердама змогла заспокоїти вболівальників тільки за допомогою водометів.

Фанати Аякса влаштували нічний салют біля готелю, де живе Ювентус – таке було і перед Реалом

Крім того, були затримані 119 фанатів Ювентуса, повідомив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні. У них виявлено кийки, ножі та перцеві балончики.

Нагадаємо, перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом відбудеться сьогодні, 10 квітня, початок о 22:00.

Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

Ajax - Juventus 10.04.2019

The next group of Juve ultras stopped by the police, this afternoon, pic.twitter.com/yFWDludv3n