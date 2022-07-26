Шахтар вже сьогодні зіграє в гостях з Аяксом у рамках благодійного турне. Де дивитись поєдинок онлайн та на якому каналі, читайте на Футбол 24.

Благодійний матч Аякс – Шахтар стартує 26 липня на Йохан Кройфф Арені в Амстердамі, початок о 21:00 за київським часом.

Аякс – Шахтар: де дивитись благодійний матч

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути на YouTube-каналі Шахтаря, на платформі Megogo та телеканалі Xsport.

Додамо, що "гірники" вже встигли зіграти товариський поєдинок з Фортуною Сіттард, розписавши результативну нічию 3:3. Також у планах Шахтаря ще 2 благодійних матчі – з Утрехтом (30 липня) та Ромою (7 серпня).

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