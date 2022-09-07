Амстердамська команда не залишила Рейнджерс жодних шансів у першому турі ЛЧ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ще до перерви підопічні Схрьодера зняли всі питання, забивши тричі. Альварес, Бергейс та Кудус залишили автографи у воротах шотландців. Особливої уваги заслуговує гол останнього – Мохаммед ефектним ударом завершив сольний прохід.

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По суті, все стало зрозуміло ще після 45-ти хвилин. У другому таймі підопічні ван Бронкхорста скоротили відставання, однак красивий гол Барішіча був скасований через офсайд. А от Аякс забив легітимно – помилкою гостей скористався Бергвейн.

4:0 – Аякс впевнено стартував у Лізі чемпіонів. Про Рейнджерс такого явно не скажеш.