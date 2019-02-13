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Аякс – Реал: Рамос проводить ювілейний поєдинок за мадридців та потрапив у топ-7 гравців клубу за кількістю матчів

22:28 198 Читать на русском
Аякс – Реал: Рамос проводить ювілейний поєдинок за мадридців та потрапив у топ-7 гравців клубу за кількістю матчів
Серхіо Рамос / Фото foxsportsasia

Капітан Реала Серхіо Рамос продовжує встановлювати нові досягнення в поточному сезоні.

Серхіо Рамос потрапив у стартовий склад на виїзний поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Цей поєдинок став 600-м для 32-річного захисника у футболці Реала, повідомляє видання AS.

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Таким чином, Рамос потрапив у топ-7 гравців "вершкових" за кількістю проведених матчів. Лідерами цього рейтингу є легендарний голкіпер Ікер Касільяс, який провів 725 матчів за мадридців, та екс-нападник королівського клубу Рауль (741 поєдинок).

Нагадаємо, Серхіо захищає кольори Реала з 2005 року та допоміг мадридцям здобути 20 трофеїв.

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Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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