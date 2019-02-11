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Аякс – Реал: де Йонг ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів

11 лютого 15:52 344 Читать на русском
Аякс – Реал: де Йонг ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів
Френкі де Йонг / Sports Illustrated

Півзахисник амстердамського Аякса Френкі де Йонг може не зіграти проти мадридського Реала в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Через проблеми зі стегном хавбек може пропустити поєдинок із "вершковими", повідомляє Fox Sports.

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Нідерландець зазнав ушкодження у матчі Ередивізі проти Хераклеса (0:1) та був замінений на 79-й хвилині. Нагадаємо, що в січні де Йонг підписав контракт із Барселоною. До головного опонента мадридського Реала 21-річний півзахисник приєднається влітку.

У сезоні 2018/19 Френкі де Йонг провів вже 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Матч Аякс – Реал відбудеться на Йохан Кройф Арені в середу, 13 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс

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Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Аякс Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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