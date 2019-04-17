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Аякс – перша з 2005 року команда не з топ-5 ліг, яка вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

11:39 970 Читать на русском
Аякс – перша з 2005 року команда не з топ-5 ліг, яка вийшла у півфінал Ліги чемпіонів
Аякс / УЄФА

Вперше за 14 років у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє команда не з 5 найсильніших чемпіонатів Європи.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

Аякс здобув виїзну перемогу над Ювентусом з рахунком 2:1 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до наступного етапу змагань.

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Таким чином нідерландська команда стала першим представником не з топ-5 ліг у півфіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи з 2005-го року. Цікаво, що тоді у півфіналі виступав також представник нідерландів – ПСВ.

До слова, Аякс у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем. Поєдинки відбудуться 30 квітня та 7 травня.

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Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс
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