Аякс – перша з 2005 року команда не з топ-5 ліг, яка вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

Вперше за 14 років у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє команда не з 5 найсильніших чемпіонатів Європи.

Аякс здобув виїзну перемогу над Ювентусом з рахунком 2:1 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до наступного етапу змагань.

Ювентус – Аякс – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Таким чином нідерландська команда стала першим представником не з топ-5 ліг у півфіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи з 2005-го року. Цікаво, що тоді у півфіналі виступав також представник нідерландів – ПСВ.

До слова, Аякс у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем. Поєдинки відбудуться 30 квітня та 7 травня.

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