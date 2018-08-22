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Аякс – Динамо: Шевченко підтримає киян в Амстердамі

21:05 225 Читать на русском
Аякс – Динамо: Шевченко підтримає киян в Амстердамі
Андрій Шевченко / Фото Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідає матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.

Аякс боротиметься з Динамо за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Цю зустріч відвідає головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який в черговий раз перегляне у ділі потенційних кандидатів у національну команду, повідомляє видання Команда 1.

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Стартовий свисток на Йохан Кройф Арені пролунає о 22:00.

Нагадаємо, що в Лізі націй "синьо-жовті" стартують 6 вересня з виїзного поєдинку проти Чехії. А 9-го числа українці у Львові зіграють зі Словаччиною.

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Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс

live 49'
3 : 1
Динамо
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Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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