Аякс – Динамо: поразка киян спричинила паніку в Барселоні – реакція голландських ЗМІ на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Аякс переміг Динамо в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" зібрав реакцію ЗМІ з Нідерландів, які хвалять свою команду за поєдинок проти киян.

Динамо програло Аяксу в Амстердамі в першому поєдинку раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Пропустивши швидкий гол, кияни змогли зрівняти рахунок, проте ще у першому таймі пропустили двічі і поступились з рахунком 1:3.

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Цей результат робить Аякс фаворитом на вихід в груповий турнір Ліги чемпіонів перед матчем-відповіддю у Києві. "Футбол 24" зібрав реакцію голландських ЗМІ, які відзначають Аякс та вважають його явним фаворитом перед поєдинком в Україні.

"Великий крок до Ліги чемпіонів. Тепер Аякс посідає лідируючі позиції у боротьбі за груповий етап. Єдиний недолік у матчі – жовта картка Тальяфіко, яка завадить йому зіграти у Києві.

Ван де Беєк забив найшвидший гол Аякса в єврокубках за останні 15 років – вже на 76-й секунді поєдинку. Швидше за нього відзначався лише Енді ван дер Мейде (на 37-й секунді). Цей гол може стати початком успіху, якщо Аякс втримає цей результат у Києві", – зазначає De Telegraaf.

"Відмінна гра в Амстердамі на переповненому стадіоні. Тадіч – чи не найкращий гравець у Нідерландах просто зараз. Він робив з опонентом практично все, що хотів. Чудова інвестиція для клубу.

Аякс 1,5 ногами у Лізі чемпіонів. Відмінний перший тайм та впевнене тримання результату в другому. Дуже важливий результат і з фінансової точки зору – вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів принесе мінімум 25 млн євро.

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Після перемоги Аякса над Динамо Барселона запанікувала. Після цієї вагомої заявки на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів шанси на перехід Френкі де Йонга в каталонський клуб виглядають примарними", – пише Soccernews.nl.

Нагадаємо, Барселона розраховувала підписати де Йонга вже цього літа у випадку невиходу Аякса в Лігу чемпіонів. Успіх амстердамців у вчорашньому матчі може відкласти трансфер до наступного року.

"Відмінний результат перед поєдинком проти Динамо у Києві. 2 голи – хороший гандикап перед матчем-відповіддю", – вважає Ziggo Sport.

"Перемога з рахунком 3:1 наблизила мрію для Аякса. Знову одним із героїв став Тадіч, який забиває у другому матчі поспіль. Клуб точно недарма підписав цього гравця з АПЛ. Рахунок міг бути і 4:1, але і такий результат слід вважати доволі успішним. Цей рахунок дозволяє з оптимізмом дивитись у майбутнє перед матчем у Києві", – зазначає Ed.nl.

Схожі думки і у Fox Sports: "Відмінна стартова позиція перед матчем в Україні. Ван де Беєк класно замінив Нереса, забивши швидкий гол, який мав надзвичайно велике значення. Аякс – фаворит у боротьбі за Лігу чемпіонів", – вважає видання.

Нагадаємо, матч-відповідь Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня.

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