Аякс – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Наставник київського Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від першого матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Гра почалася невдало. Був тиск з боку вболівальників, помилка. Потім ми зрівняли рахунок після стандартного положення. Був ще той епізод при рахунку 1:1 на Циганкові, але я ще не бачив відео. Так, можливо, в першому таймі була якась невпевненість в плані контролю м'яча. В середині поля у нас не було такого контролю м'яча.

Аякс – Динамо – відео голів

Те, що стосується заміни Гармаша, то міняти в першому таймі гравця не хотілося, хоча не ввійшов Денис в цю гру ні в психологічному плані, ні в плані гри на своїй позиції.

Що стосується виходу з оборони, то ми все одно намагалися виходити через середній та короткий пас. Адже суперник намагався накривати великою групою. Але, на жаль, той же Гармаш навпаки робив більшість для команди-суперника. І просто бити м'яч на Бесєдіна, коли під ним нікого немає – змісту не було.

У нас були і непогані виходи з оборони, епізодично в першому таймі. В другому таймі стало зрозуміло, що це виходить, коли ти дисципліновано виконуєш вимоги та граєш на своїй позиції.

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Що стосується флангових передач, то чомусь трималися купи і не грали персонально, не відчували гравців. На це ми також звернули увагу.

Якщо абстрагуватися від результату, то, звичайно, шанс є. В Києві треба буде більше увагу приділити атаці, але і не забувати про оборону. Як показав другий тайм, коли ми володіємо м'ячем, то суперник теж не любить його відбирати.

В Києві буде зовсім інша гра і все одно все буде вирішуватися в Києві", – сказав він на прес-конференції після матчу в Амстердамі.