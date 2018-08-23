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Аякс – Динамо: матч відвідали 400 вболівальників киян

10:56 200 Читать на русском
Аякс – Динамо: матч відвідали 400 вболівальників киян
Фанаты Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

Стало відомо, скільки вболівальників Динамо підтримали киян у Нідерландах.

На матчі плей-офф Ліги чемпіонів Аякс – Динамо були присутні 400 вболівальників гостей, повідомляє Динамоманія. Зустріч відбулась на Амстердам Арені, яка вміщує близько 53 тисяч глядачів.

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Зауважимо, що окрім звичайних вболівальників матч відвідав і головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Динамо програло виїзний матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбудеться у Києві 28 серпня, початок о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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Динамо Динамо Аякс - Динамо Ліга чемпіонів
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6
год
:
55
хв
Зеніт
19:00
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