Аякс – Динамо: матч обслуговуватиме бригада арбітрів із Франції

Визначилась бригада арбітрів, яка буде працювати на першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів між Аяксом та Динамо.

Обслуговувати поєдинок буде французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати йому на лініях будуть Ніколя Дано та Сіріль Грінгор, четвертий арбітр – Гійом Дебар.

Нагадаємо, перший матч між Аяксом та Динамо відбудеться 22 серпня, в Амстердамі. Початок зустрічі о 22:00.

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