Аякс – Динамо: кияни прибули в Амстердам

Київське Динамо прибуло в столицю Нідерландів, де завтра проведе матч проти Аякса в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 21 серпня, гравці та тренерський штаб київського клубу прилетіли в Амстердам.

Після перельоту, який тривав приблизно три години, футболісти відправилися в готель Intercontinental Amstel Amsterdam, потім о 18:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) пройде передматчева прес-конференція та тренування команди.

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Головний тренер взяв в Амстердам 21 гравця, 18 з яких потраплять у заявку на гру.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.