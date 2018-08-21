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Аякс – Динамо: кияни прибули в Амстердам

17:40 768 Читать на русском
Аякс – Динамо: кияни прибули в Амстердам
Динамо прибуло в Амстердам / Фото podrobnosti

Київське Динамо прибуло в столицю Нідерландів, де завтра проведе матч проти Аякса в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 21 серпня, гравці та тренерський штаб київського клубу прилетіли в Амстердам.

Після перельоту, який тривав приблизно три години, футболісти відправилися в готель Intercontinental Amstel Amsterdam, потім о 18:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) пройде передматчева прес-конференція та тренування команди.

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Головний тренер взяв в Амстердам 21 гравця, 18 з яких потраплять у заявку на гру.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

Українці мають історичний шанс – коли Динамо та інші учасники плей-офф востаннє виходили в Лігу чемпіонів і де дивитись

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

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