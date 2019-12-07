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Аякc перервав 23-матчеву серію без поразок у чемпіонаті Нідерландів

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Аякc перервав 23-матчеву серію без поразок у чемпіонаті Нідерландів
Аякс – Віллем ІІ – 0:2 / Твіттер ФК Аякс

Чемпіон Нідерландів поразкою в 16-му турі перервав одразу два клубних рекорди.

У матчі 16-го туру чемпіонату Нідерландів амстердамський Аякс зазнав першої поразки у сезоні 2019/20. Третя команда Ередивізі переграла підопічних Еріка Тен Хага з рахунком 2:0.

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Ця поразка перервала 23-матчеву серію без поразок у чемпіонаті Нідерландів, а також 36-матчеву серію без поразок на домашньому стадіоні.

Не зважаючи на це Аякс продовжує лідирувати в турнірній таблиці Ередівізі, набравши 41 очко і має відрив від найближчого конкурента у 6 пунктів.

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Теги
Аякс Аякс Нідерланди Віллем ІІ Віллем ІІ
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